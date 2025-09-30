Nairo Quintana está de vuelta: Movistar Team confirmó plan con el colombiano

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana ha protagonizado algunos altibajos en la temporada 2025, teniendo en cuenta lesiones y caídas que han afectado su estado de forma.

A pesar del irregular rendimiento, el Movistar Team tiene claro el plan que llevará a cabo con Nairo en la recta final del calendario, ya que se anunció que el boyacense "está de vuelta para afrontar las clásicas italianas de otoño".

De esta manera, Quintana regresará a competencia, después de no hacerlo desde el pasado 14 de septiembre, cuando ocupó la casilla 23 en el Trofeo Matteotti.

En la segunda mitad de la temporada, Nairo se vio afectado por una caída que le impidió ser parte del Movistar Team en la Vuelta a España y tan solo pudo retomar la actividad en el Giro della Toscana y en el Memorial Marco Pantani.