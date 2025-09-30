Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 16:48
Nairo Quintana está de vuelta: Movistar Team confirmó plan con el colombiano
Nairo no disputa una prueba desde el 14 de septiembre.
El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana ha protagonizado algunos altibajos en la temporada 2025, teniendo en cuenta lesiones y caídas que han afectado su estado de forma.
A pesar del irregular rendimiento, el Movistar Team tiene claro el plan que llevará a cabo con Nairo en la recta final del calendario, ya que se anunció que el boyacense "está de vuelta para afrontar las clásicas italianas de otoño".
De esta manera, Quintana regresará a competencia, después de no hacerlo desde el pasado 14 de septiembre, cuando ocupó la casilla 23 en el Trofeo Matteotti.
En la segunda mitad de la temporada, Nairo se vio afectado por una caída que le impidió ser parte del Movistar Team en la Vuelta a España y tan solo pudo retomar la actividad en el Giro della Toscana y en el Memorial Marco Pantani.
Nairo competirá en las clásicas italianas de otoño
En los últimos meses de 2025 se espera que Nairo Quintana haga parte de la nómina del Movistar Team en las clásicas italianas de otoño con el objetivo de demostrar un buen desempeño y sumar la mayor cantidad de puntos para el ranking UCI individual y por equipos.
Se tiene previsto que Nairo dispute el 5 de octubre la Coppa Agostoni, posteriormente el 6 de octubre competiría en la Coppa Bernocchi y el 7 del mismo mees en la Tre Valli Varesine.
La temporada de Quintana finalizaría en el Gran Piemonte el 9 de octubre y en el Giro de Lombardía el 11 de octubre.
