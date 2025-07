Nairo Quintana fue sincero y habló de su retiro: “somos tan egoístas”

Nairo habló del sentir de algunos que apuntan a su pronto retiro

El deportista que pertenece al Movistar Team y que tiene contrato con el equipo español hasta diciembre de 2026, se refirió a los comentarios que ha venido escuchando los últimos meses, donde muchos sugieren su pronto retiro después de quedar muy relegado ante jóvenes ciclistas.

“Hoy tengo otro rol claramente, la gente dice que me vaya porque ya no gana nada, les digo que no me voy de momento, tengo buen nivel, somo tan egoístas que si uno no mete goles todos los días ya no vale, pero he adquirido 15 años de experiencia que creo es importante transmitirla a los jóvenes”, dijo Nairo en entrevista en el programa ‘Despierta Win’.

“Lo hago con mi equipo, los ayudo a dirigir en carrera, siempre me preparo para ganar, estuve cerca de etapa en el Giro de Italia pasado, tengo la convicción de que aún puedo ganar, además, creo que tengo la labor de transmitirle esta labor a nuestros jóvenes para que sigamos creciendo”, añadió Quintana.