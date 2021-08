Nairo Quintana habló de su retiro y envía sentidas palabras a los aficionados

Nairo Quintana es sin duda uno de los corredores más importantes en la historia del ciclismo colombiano. El corredor marcó un inicio de una nueva generación exitosa de 'escarabajos', junto a Rigoberto Urán. La gente los quiere, los apoya y admira, por eso el boyacense dedicó sentidas palabras a los aficionados colombianos en charla con El Espectador.

“Creo que ese orgullo es una construcción colectiva por abrir las puertas de nuevo en el plano internacional. La gente volvió a creer y le enseñamos que era posible ganar y festejar. Ahí radica parte de mi éxito, en ellos, en su apoyo, en sus recibimientos, en el calor de cada frase y palabra de aliento", dijo el pedalista.

Incluso, también destacó que a pesar de no estar en un buen momento deportivo, siempre existe ese aliento. "Y aún hoy, que no estoy en mi mejor nivel, esas muestras son más grandes. Por eso es que los triunfos de Nairo Quintana no son míos, sino de Colombia", remarcó.

Finalmente, cuando le preguntaron por su retiro, Quintana siente que todavía tiene mucho para darle al pedal internacional y nacional; sin embargo, lanzó una contundente frase que aprendió en tierras francesas y que define ese momento en la vida de un atleta.

“En Francia le dicen pequeña muerte”, afirmó Nairo al hablar sobre el retiro deportivo. Y en gran parte es verdad, para un ciclista, futbolista, etc, nunca es fácil el volver a empezar.

Por ahora se sabe que el ciclista ‘cafetero’ continuará un año más en el Arkea de Francia a la espera de poder mejorar sus condiciones en 2022.