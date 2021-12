Nairo Quintana le hace "guiño" a la Vuelta a España 2022

El ciclista colombiano Nairo Quintana, junto a su equipo Arkéa Samsic, recibieron la buena noticia para la temporada 2022 en la cual tomarán el lugar el equipo sudafricano Qhubeka NextHash y podrán disputar todas las carreras de categoría World Tour, entre las que se destacan las tres grandes (Giro, Tour y Vuelta).

Actualmente, Quintana está en España realizando su primera concentración de cara al próximo año junto al resto de compañeros de la nómina del conjunto francés, con el objetivo de decidir el calendario en el que participará.

En un principio, se presumió que Nairo se volvería a enfocar en disputar el Tour de Francia, sin embargo, al recibir la licencia World Tour para el 2022, los planes podrían cambiar, teniendo en cuenta la posibilidad de elegir las pruebas a correr.

En los últimos días, el colombiano participó en una transmisión a través del canal de Twicth de La Vuelta a España, en donde dejó la impresión de que quiere correr la carrera ibérica el próximo año.

"Seguramente sí. Me gustaría regresar, así como el año pasado y el antepasado hicimos la propuesta para poder participar, para poder tener la invitación, finalmente tenemos la posibilidad de decidirlo nosotros directamente y la verdad me gustaría, es la carrera que me ha traído diferentes recuerdos agridulces. Es una carrera donde siempre he estado luchando y teniendo muy buenas oportunidades y en el 2016 la alegría más inmensa", dijo.

