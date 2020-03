Nairo Quintana pierde una gran ayuda en la París-Niza por hacer "trascarro"

La edición 78 de la tradicional carrera francesa París-Niza comenzó este domingo 8 de marzo con grandes emociones en la primera etapa que dejó como gran vencedor al alemán del equipo Bora-hansgrohe, Maximilian Schachmann, además, Sergio Andrés Higuita se ubicó como el mejor colombiano de la general en la octava posición a 15 segundos, mientras que Nairo Quintana es 28 al mismo tiempo.

Uno de los momentos de más tensión durante la primera fracción se registró a más de 50 kilómetros para la meta cuando los ciclistas franceses Warren Barguil, compañero de Nairo en el Arkéa-Samsic y Romain Bardet del AG2R La Mondiale, protagonizaron una fuerte caída cuando sus bicicletas se resbalaron debido a la humedad que había en el piso.

Le puede interesar: Sergio Higuita estrenó la camiseta de campeón nacional de Colombia en la París-Niza

Sin embargo y ante los fuertes golpes, ambos corredores se pusieron en pie y regresaron a la competencia. A pesar de que tanto Barguil como Bardet pudieron cruzar la meta, el primero fue descalificado por la organización de la París-Niza por hacer "trascarro" para perder el menor tiempo posible y tratar de volver al pelotón principal.

💥 @romainbardet et @WarrenBarguil sont tombés et ont perdu un temps précieux. Le peloton est scindé en plusieurs groupes.



💥 @romainbardet and @WarrenBarguil went to the ground and lost time. The peloton split in several parts.#ParisNice pic.twitter.com/f0NsBYvAER