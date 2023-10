"Ya cumplió, debe volver a competir" Inesperado respaldo para Nairo Quintana desde Europa

Nairo Quintana sigue despertando la atención de varios medios y equipos en Europa. El ciclista colombiano suma más de un año sin hacer presencia en las competencias del World Tour y los rumores sobre su regreso son cada vez más fuertes.

El pedalista boyacense ha tenido que pagar unas duras consecuencias luego de la suspensión en el Tour de Francia 2022 por el supuesto uso de Tramadol. Desde allí, su carrera dio un giro notable y se quedó afuera de una temporada completa en el máximo nivel del deporte pedal.

Ahora, con la situación a punto de tener un cambio importante, el ex jefe de filas del Arkea recibió un inesperado respaldo desde suelo europeo. El presidente de la Agencia International de Pruebas (ITA), hizo referencia al estado actual del caso Quintana

Benjamin Cohen, habló en entrevista con 'El Tiempo' y explicó la situación que atraviesa el ciclista de 33 años luego de la decisión que tomó la reconocida agencia antidopaje hace ya varios meses.

“En el caso de Quintana hubo un positivo para tramadol y la UCI decidió poner las consecuencias para Quintana. El ciclismo de cierta forma fue el pionero y el caso de Nairo sentó una especie de precedente. Para mí, como abogado, creo que si hay una suspensión, tú la cumples y vuelves a competir. Claro, si fuera una reincidencia se vería... pero mi opinión personal es que la gente puede cometer errores, cumplir su sanción y volver a competir”, dijo inicialmente el funcionario.

Sin embargo, añadió que las decisiones sobre la situación están en manos de la UCI y que no conoce informaciones sobre un veto adicional para el cafetero: "La verdad no estaba al tanto de que los equipos no quieren contratar a Quintana, es quizá una pregunta que se les deba hacer, si es por presión de los patrocinadores, hay un riesgo de que vuelva a reincidir. Pero está claro que tú cumples una sanción y debes poder volver a competir”.

Por ahora, el pedalista cafetero sigue esperando para poder llegar a un acuerdo con alguno de los equipos World Tour interesados en sus servicios.