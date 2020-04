Nairo Quintana es uno de los ciclistas que ha estado más activo en las redes sociales durante la cuarentena que tiene suspendido el deporte mundial y a través de videos se ha comunicado con sus fanáticos a la espera que todo vuelva a la normalidad y retomar sus objetivos pensando en el Tour de Francia, su gran obsesión.

El colombiano hizo ruido las semanas pasadas por cuenta del documental de Netflix que mostró la temporada 2019 del Movistar Team y su tensa relación con Míkel Landa y otros corredores del equipo. Ahora, en Arkea Samsic vive otro presente más alentador y este miércoles fue la cara de una campaña del equipo y un patrocinador.

El boyacense se animó a hablar en francés para invitar a los seguidores del Arkea a un entrenamiento virtual este jueves para hacer más amable la cuarentena que viven los diferentes países a causa de la pandemia del coronavirus. Su mensaje causó varios mensajes de apoyo en redes sociales.

🎤 @NairoQuinCo vous donne rendez-vous pour une course @GoZwift demain, avec possibilité de rouler avec lui et les coureurs de notre équipe. Plus d’informations à venir, restez connectés #Tousensemble pic.twitter.com/XEhZDJv4rR