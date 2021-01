Nairo Quintana se beneficiaría de la petición de Alberto Contador a la UCI

Inicia un nuevo calendario del ciclismo internacional y todos los equipos se preparan con el objetivo de organizar las carreras disputarán. Este es el caso del Arkea, escuadra del colombiano Nairo Quintana. Aunque el conjunto francés es categoría ProTeam, su ilusión es estar en el Giro de Italia.

Teniendo en cuenta que la altimetría del Tour de Francia no le conviene al boyacense, la escuadra 'gala' intenta convencer a la UCI (Unión Ciclística Internacional) de disputar la 'maglia rosa'. Por ahora el tema está ahí en análisis.

Sin embargo, el equipo de Nairo tiene una gran ayuda para intentar convencer a los organizadores de participar: se trata de la presencia de Alberto Contador, exciclista español que dirige el Eolo Kometa de segunda división y también busca correr el Giro.

Precisamente Contador habló con RTVE y aseguró que espera el 'ok' de la UCI que le daría la invitación. "Estamos en esa incertidumbre como los equipos que quieren estar en la Vuelta a España. Es verdad que si nos ponemos a analizarlo dices: 'Oye, ¿por qué la Unión Ciclista Internacional ahora que ha reducido el número de corredores por equipo no intenta dar la posibilidad a más escuadras profesionales?'".

"¿Por qué? Por el simple hecho que, si no da la oportunidad a equipos profesionales, ya sea de Francia [Arkea], de España o de Italia, obviamente los sponsors están menos interesados y quizá otra categoría no continental profesional, como Pro Conti, se vaya un poco desilusionando y no existiendo, salvo que fuera World Tour”, sentenció Contador.

La lucha del español por convencer a la UCI seguirá y, por supuesto, el Arkea Samsic intentará presionar también para estar en el Giro de Italia con su líder, Nairo Quintana.