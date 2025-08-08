Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 08:07
Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos 2025: alarmas encendidas
El pedalista cafetero no tomo la partida en la etapa 4 de la Vuelta a Burgos.
El sueño de Nairo Quintana de brillar en la Vuelta a Burgos 2025 llegó a su fin este viernes 8 de agosto. El Movistar Team confirmó que el pedalista boyacense no tomó la partida en la cuarta etapa de la carrera, programada entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, luego de que los exámenes médicos determinaran que no estaba en condiciones óptimas para continuar en competencia.
La noticia sorprendió a los aficionados que esperaban verlo como protagonista en las montañas burgalesas, terreno en el que históricamente ha mostrado su mejor versión. Nairo, de 35 años, había llegado a la ronda española como uno de los nombres más destacados de la nómina telefónica, buscando afinar su estado de forma para la inminente Vuelta a España. Sin embargo, la exigencia de las primeras jornadas y un infortunio en el camino alteraron sus planes.
El equipo, a través de un comunicado breve, explicó que la decisión fue tomada en conjunto entre el cuerpo médico y el propio corredor, priorizando su recuperación física y evitando agravar molestias derivadas de un accidente en carrera. El retiro, aunque doloroso, se considera una medida preventiva pensando en objetivos mayores, en especial en su participación en la gran ronda ibérica que está a la vuelta de la esquina.
La situación que llevó a Nairo Quintana a abandonar se remonta a la etapa del jueves 7 de agosto, un recorrido quebrado entre Cerdeña y Valpuesta que prometía emociones en la general. A poco más de 35 kilómetros de meta, el colombiano sufrió una dura caída que lo dejó visiblemente afectado. Aunque pudo reincorporarse y terminar la fracción, el golpe y las secuelas físicas pasaron factura en su rendimiento.
Ese día, Quintana cruzó la meta en una posición inusual para un ciclista de su calibre: puesto 72, a 12 minutos y 33 segundos del ganador de la etapa. La pérdida de tiempo lo relegó en la clasificación general, cayendo hasta la casilla 69 con un retraso total de 13 minutos y 18 segundos respecto al líder. Un golpe anímico y deportivo que prácticamente lo apartó de la lucha por cualquier objetivo en la Vuelta a Burgos.
La caída no solo dejó consecuencias deportivas, sino que abrió interrogantes sobre su preparación para la Vuelta a España 2025, que arrancará el próximo 24 de agosto y se disputará hasta el 13 de septiembre. El corredor de Cómbita, que ya sabe lo que es subir al podio en la ronda ibérica, tiene como meta llegar en plenas condiciones para enfrentar tres semanas de máxima exigencia. Para ello, necesita no solo recuperar su fuerza física, sino también dejar atrás las molestias derivadas del accidente.
🇪🇸 #VueltaBurgos - Etapa 4— Movistar Team (@Movistar_Team) August 8, 2025
Tras la caída sufrida ayer, @NairoQuinCo no partió en la jornada de hoy.
🫶 ¡Méjorate capo! #RodamosJuntos I @movistar_es pic.twitter.com/9Ancew14Lj
Por ahora, el plan del Movistar Team y de Nairo Quintana es realizar un periodo de recuperación y seguimiento médico en los próximos días, evaluando la evolución de las dolencias. El propio Nairo, en declaraciones breves, agradeció el apoyo de los aficionados, destacó el respaldo de su equipo y dejó claro que su objetivo sigue siendo estar en la salida de la Vuelta a España.
La incógnita quedará abierta hasta que el tiempo y la recuperación dicten sentencia. Lo cierto es que la Vuelta a Burgos 2025 pierde a uno de sus grandes atractivos, y los fanáticos deberán esperar para volver a ver al escalador colombiano desplegar su talento en las carreteras españolas. Con el calendario marcando la proximidad de la Vuelta a España, todas las miradas estarán puestas en la capacidad de Nairo Quintana para recuperarse y llegar en condiciones óptimas a la cita más importante de su temporada.
Antena 2