Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos 2025: alarmas encendidas

El equipo, a través de un comunicado breve, explicó que la decisión fue tomada en conjunto entre el cuerpo médico y el propio corredor, priorizando su recuperación física y evitando agravar molestias derivadas de un accidente en carrera. El retiro, aunque doloroso, se considera una medida preventiva pensando en objetivos mayores, en especial en su participación en la gran ronda ibérica que está a la vuelta de la esquina.

La situación que llevó a Nairo Quintana a abandonar se remonta a la etapa del jueves 7 de agosto, un recorrido quebrado entre Cerdeña y Valpuesta que prometía emociones en la general. A poco más de 35 kilómetros de meta, el colombiano sufrió una dura caída que lo dejó visiblemente afectado. Aunque pudo reincorporarse y terminar la fracción, el golpe y las secuelas físicas pasaron factura en su rendimiento.

Ese día, Quintana cruzó la meta en una posición inusual para un ciclista de su calibre: puesto 72, a 12 minutos y 33 segundos del ganador de la etapa. La pérdida de tiempo lo relegó en la clasificación general, cayendo hasta la casilla 69 con un retraso total de 13 minutos y 18 segundos respecto al líder. Un golpe anímico y deportivo que prácticamente lo apartó de la lucha por cualquier objetivo en la Vuelta a Burgos.

La caída no solo dejó consecuencias deportivas, sino que abrió interrogantes sobre su preparación para la Vuelta a España 2025, que arrancará el próximo 24 de agosto y se disputará hasta el 13 de septiembre. El corredor de Cómbita, que ya sabe lo que es subir al podio en la ronda ibérica, tiene como meta llegar en plenas condiciones para enfrentar tres semanas de máxima exigencia. Para ello, necesita no solo recuperar su fuerza física, sino también dejar atrás las molestias derivadas del accidente.