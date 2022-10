Nairo Quintana se vuelve a ilusionar con la decisión del TAS: "tenemos buenas sensaciones"

Mientras se prepara para un fin de semana en el que compartirá con sus seguidores en México en el marco de un Gran Fondo, el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana volvió a referirse al caso que lleva en el Tribunal de Arbitraje Deportivo luego de apelar la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional por encontrar Tramadol en su sangre.

En medio de una rueda de prensa, el boyacense se volvió a mostrar confiado por la presentación que hizo en el TAS y reiteró que en ningún momento ha "hecho nada malo".

Lea también: Presentación a lo grande que le hicieron a Nairo en este país: “es el Messi del ciclismo”

"Vamos muy bien, tenemos buenas sensaciones de respuesta. Acudimos al TAS porque soy inocente, no he hecho nada malo y por eso he recurrido. Creemos en el TAS y la reglamentación, estamos a la espera de una noticia".

Nairo Quintana, el Messi del ciclismo

El ciclista colombiano Nairo Quintana fue recibido como una gran estrella en México, al presentado incluso como el "Messi del ciclismo".

Le puede interesar: Arkea intenta olvidarse de Nairo: dos anuncios lo confirmaron en las últimas horas

Quintana llegó a San Luis Potosí con el objetivo de compartir durante el fin de semana con sus fanáticos, teniendo en cuenta que este domingo se realizará el Gran Fondo que lleva su nombre.

"Gobierno de la Capital, listo para recibir a Nairo Quintana, el Messi del ciclismo", es el titular más llamativo en uno de los medios mexicanos, en el que además resaltan la importancia de contar con el boyacense en su país, más por la trayectoria europea que ha tenido.