Nairo Quintana tiene nuevo rival de peso para el Giro de Italia

El británico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) hará doblete esta temporada compitiendo en el Giro de Italia y el Tour de Francia, según ha anunciado en su 'podcast', reto que sacará "de la cama todas las mañanas" al ciclista de Cardiff.

A sus 37 años, el ganador del Tour de Francia 2018 y segundo en el Giro 2023, ha decidido volver al primer plano y probar suerte en dos grandes, en las que mejor recuerdo tiene conforme a su palmarés.

Lea también: Otro rival quiere darle pelea a Nairo y Egan en los Nacionales de Ruta: "Puede haber sorpresas"

De esta forma, la escuadra británica presentará al español Carlos Rodríguez como líder del equipo en la salida del Tour de Francia el 29 de junio en Florencia, pero con la baza cercana de Geraint Thomas, quien hará en principio el mismo calendario en las grandes que el esloveno Tadej Pogacar.

"Tenía muchas ganas de volver al Giro después del segundo puesto del año pasado y tener otra oportunidad de ganar. También iré al Tour porque no me gustó perderlo la temporada pasada. Intentaré hacerlo en la mejor forma posible. Va a ser un gran desafío. Ya lo hice en 2017, pero me caí en ambas carreras, así que espero que sea un poco mejor este año, señaló Thomas.

Le puede interesar: "Estoy recuperando al Egan Bernal que ganaba carreras"

En su decimoctavo año de profesional este doble objetivo ilusiona al veterano corredor, quien cuenta con 25 victorias en su palmarés.

"¡Es algo que me sacará de la cama por la mañana!", resume Thomas.