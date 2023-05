Nairo recibió espaldarazo en el momento más incierto: firmó llamativo contrato

De Nairo Quintana, poco o nada se conoce respecto a su futuro y el equipo que lo vaya a fichar en esta incierta temporada 2023. El colombiano se encuentra en Europa, entrenando, tratando de mantenerse a tono físicamente.

Pese a que no ha podido encontrar acomodo en un equipo europeo, en parte por el veto no escrito de varias escuadras, Quintana recibió un espaldarazo inesperado, más allá de la situación que vive.

Vea también: Últimos diez campeones del Giro de Italia y cuántos podios colombianos ha habido

Dicho apoyo vino por parte, nuevamente, de la empresa privada, en este caso de la empresa Colgas. El propio Nairo se encargó de anunciar la firma del contrato, en el cual también se anuncio la realización del Gran Fondo Nairo Quintana versión Santander. Al de Cómbita ya le había dado respaldo la marca de bicicletas BMC hace unos meses.

Quintana se encuentra sin equipo desde finales del año pasado cuando se desvinculó del Arkea, producto de la descalificación del Tour de Francia. Desde entonces se volvió una odisea encontrar acomodo en formaciones World Tour, o incluso de la segunda división europea.

Le puede interesar: "He sufrido muchísimo": Nairo se sincera y revela el motivo que lo mantiene en pie

“A lo largo de mi carrera he ganado muchos premios, he sufrido muchísimo y siempre he dicho que el premio mayor que he conseguido es el apoyo de mi gente", dijo Quintana al canal RCN.

“Muchas veces no he pedaleado por mí, sino por mi país”, agregó el corredor boyacense, a la espera de encontrar espacio en algún equipo que haga ajustes en su nómina a mitad de temporada.