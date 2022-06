Nairo regresa a competencia con la mente puesta en el Tour de Francia

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) volverá "motivado" y dispuesto a ultimar su preparación para el Tour de Francia en la Vuelta a Occitania que se disputará entre los próximos días 16 y 19, que supondrá su regreso a la competición después de su caída en la Vuelta a Turquía.

“Me siento bien físicamente, me he recuperado completamente de mi caída durante la Vuelta a Turquía. La Ruta de Occitania es un evento que conozco bien, que me gusta mucho. Ya la he ganado dos veces, así que confío en mi capacidad para lograr grandes cosas en esta carrera", señaló el ciclista boyacense.

Quintana, de 32 años, tratará de afinar su preparación para el Tour de Francia que dará comienzo el día 1 de julio en Copenhague.

"He estado supervisando los puertos de los Pirineos para prepararnos para el Tour de Francia. Estoy motivado por el hecho de reanudar esta competición en Occitania, el perfil general me agrada, en particular una etapa de montaña propuesta por la organización, que precisamente me podría servir como adaptación a los grandes puertos del Tour, donde espero hacerlo bien", afirmó.

