Nairo se reconcilia con el Arkea: “Si estamos contentos el trabajo brilla”

Nairo Quintana agradeció el trabajo de su equipo para ganar el Tour de los Alpes Marítimos 2022, luego de imponerse en la última y definitiva fracción de la carrera.

El colombiano repitió lo hecho en 2020 cuando ganó esta carrera, una semana después de imponerse en el Tour de la Provence cuando debutaba en aquel entonces con el Arkea.

“Es una alegría, he tenido un buen momento de forma y cuando pasa eso, tienes que aprovecharlo. Éste año he podido trabajar bien, el equipo también ha hecho un gran trabajo, así que todos estamos contentos y si estamos contentos el trabajo brilla”, dijo Quintana, luego de llevarse el triunfo en los Alpes Marítimos.

“Ayer lo intenté y quedé con un sabor amargo por no haber ganado, pero sabía que hoy podíamos intentar y que seguro estaríamos bien. He vivido en Mónaco durante mucho tiempo, son carreteras que recorro casi todos los días. Así que tenía toda la confianza. He intentado y me he arriesgado porque era muy lejano el ataque, pero el equipo ha trabajado muy bien para hacer el desgaste sobre Tim Wellens y su equipo”.

El ciclista de Cómbita ahora se prepara para su próxima competencia el próximo 6 de marzo. “Seguimos trabajando para la París Niza, necesitamos llegar en buena forma para hacer una excelente carrera”.