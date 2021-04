Nairo, sin adornos sobre la crisis de victorias colombianas en el World Tour

Nairo Quintana volvió a hablar sin tapujos sobre el momento que vive en el Arkea y de paso se refirió a lo que sucede con los corredores colombianos en el World Tour. El pedalista boyacense habló de crisis, teniendo en cuenta las pocas victorias que han conseguido los ‘escarabajos’ en el último tiempo, sobre todo desde el Tour de Francia que ganó Egan Bernal en la temporada 2019.

"Hay una crisis de victorias colombianas, salvo la victoria del 'Chavito' en Cataluña, no ha habido muchas, el año pasado tampoco. No hemos estado tan brillantes como otros años. Tanto para el esprint, la montaña o las carreras de un día. No ha sido fácil para nosotros retomar las fuerzas que teníamos antes. Hay muchas cosas por analizar. No es Nairo, son todos los colombianos", dijo el nacido en Cómbita, ciclista de 31 años, durante una entrevista con el canal de Youtube, Ciclismo en Grande.

De igual forma se refirió a su presente con el Arkea. Quintana no escondió que ve lejana la posibilidad de que su equipo sea parte del World Tour para la próxima temporada, teniendo en cuenta la mala ubicación en la clasificación de equipos Pro Tour.

"Tenemos un buen calendario de carreras, esa no es una preocupación. Por mi parte el calendario que tengo es muy parecido al de un World Tour. Lo que sí quiero es que el equipo esté de primero en la clasificación de equipos Pro Tour. El año pasado la íbamos liderando, pero tuve mis problemas. Este año con los problemas de salud de nuestros corredores, con cuatro o cinco de los más importantes lesionados, hemos estado lejos, no es un secreto", puntualizó Nairo.