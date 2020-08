Nairo, tranquilo: lo que piensa de Roglic y su rendimiento en la montaña

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), quinto en la segunda etapa del Dauphiné y sexto de la general, destacó al final de la jornada el hecho de haber entrado con los mejores en la meta del Col de Porte y anunció que trataré de encontrarse "cada día mejor".

"Ha sido una buena etapa para mi, pude seguir al mejor como el día anterior. Todo el día me he encontrado bien, con un buen trabajo del equipo Arkéa-Samsic", dijo Quintana al finalizar la etapa.



El ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016 entró con el grupo de favoritos al triunfo final, si bien no pudo responder al último ataque y definitivo del esloveno Primoz Roglic.

"Al final estuve en el grupo de favoritos, que es lo importante, Ahora voy a correr día tras día de carrera tratando de estar cada vez mejor ", añadió sobre el feroz ataque de Roglic en la montaña.