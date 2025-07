Nairo y Egan sufren de cara a la Vuelta a España: golpe de última hora

💪 Full power! With a good pace set by 🇪🇨 Jhonatan Narváez in the last km, @TamauPogi launched at the perfect moment!



💪 Full power! Bien emmené par 🇪🇨 Jhonatan Narváez dans le dernier km, @TamauPogi a déclenché au moment parfait ! #TDF2025 pic.twitter.com/C2JitDwFC5