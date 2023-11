Némesis de Nairo dejó inesperada confesión sobre sus enfrentamientos: "Me hizo sufrir"

Sin duda, el regreso de Nairo Quintana será la gran novedad que tendrá el World Tour para el año 2024 luego de acordar su vinculación al Movistar por un año para vivir una nueva etapa en el equipo español.

La primera fue sumamente exitosa para Nairo, pues conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016. Estos éxitos y más llevaron a los telefónicos a estar en la cúspide del ciclismo mundial, mientras que el boyacense sostenía un impresionante mano a mano con Chris Froome.

De hecho, el británico, nacido en Kenia, lo privó de ser campeón del Tour de Francia en tres oportunidades (2013, 2015 y 2016), mientras que el colombiano lo dejó segundo en una edición de la Vuelta a España. En entrevista para el diario As reconoció que fue uno de los rivales que "lo hizo sufrir".

"No he tenido un rival principal en concreto, hubo gente diferente y en distintas situaciones. Nairo Quintana en el Tour fue uno de ellos, al igual que Alberto Contador. Fueron los que más me hicieron sufrir. También Romain Bardet fue un duro oponente", manifestó el hoy corredor del Israel Premier Tech.

Además del Tour de Francia, Froome también supo conquistar el Giro de Italia en 2018 y la Vuelta en 2011 y 2017, una estadística que lo pone entre los corredores que han ganado las tres 'grandes' del ciclismo en su carrera profesional.

Aunque todavía Nairo no ha definido las competencias que correrá para el 2024, se espera que esté presente con el Movistar en el Tour Colombia 2.1, donde podría coincidir con 'capos' de la actualidad como Remco Evenepoel o Jonas Vingegaard.

