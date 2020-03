Netflix reveló detalles de las diferencias entre Nairo y Landa en el Movistar

A pesar de haber ganado la clasificación por equipos en las tres grandes vueltas y poner a Richard Carapaz como campeón del Giro de Italia, el Movistar Team fue uno de los equipos con más polémicas por las notorias diferencias internas entre sus pedalistas durante varias competencias. Especialmente entre Nairo Quintana y Mikel Landa.

A raíz de todo ello, en Netflix se emitió una serie de seis capítulos (‘El día menos esperado’), donde muestran el desarrollo de la escuadra española durante 2019 con imágenes exclusivas al interior de la escuadra; siendo el Tour de Francia uno de los principales focos de la historia, desencadenando en las discordias de Nairo y Landa y la posterior partida del colombiano tras 8 años.

Sobre las diferencias entre compañeros, Nairo no se guardó nada y en la serie explicó que durante el Tour de Francia no estuvieron “alineados”, haciendo referencia a las dificultades logísticas de un equipo de tener dos líderes. No obstante, lejos de cuestionar a Míkel Landa, el colombiano dejó claro que él comprendía esa situación, porque cada uno tiene sus aspiraciones y el español también es un corredor de experiencia.

Por su parte, Míkel Landa explica en un aparte de la serie que él quería un equipo que confiará 100% en él y no tuviera que compartir liderazgo de equipo como le sucedió con Carapaz en Italia y Nairo en Francia. Por eso, luego de dos años decidió partir al Bahrein Mérida.

Otro momento importante del documental es el polémico gesto de Marc Soler en la Vuelta a España cuando el director del equipo le pidió resignar su victoria de etapa para ayudarle al colombiano en busca de la general. Posterior a lo sucedido, el joven corredor ibérico pidió disculpas a su compañero y a los técnicos, sustentado en sus ansias de imponerse en la montaña.

Finalmente, la despedida de Nairo Quintana del equipo generó gran nostalgia. Tras finalizar la Vuelta a España y en una cena de protocolo, el colombiano se puso de pie y entre lágrimas agradeció los ocho años defendiendo los colores de la escuadra española; pero dejó claro que decidió partir porque ya no se sentía feliz en el equipo y era evidente el desgaste con sus compañeros.