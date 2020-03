Nibali también se suma a los elogios a Nairo: “Es difícil superarlo hoy”

Vincenzo Nibali, campeón del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, no escondió su admiración por el estado de forma que ha exhibido el colombiano Nairo Quintana en lo que va de 2020. Su última demostración en la etapa 7 de la París-Niza dejó claro que el colombiano está regresando a su mejor versión, sobre todo cuando llegan los puertos más importantes del calendario ciclístico.

Frente a ello, el ‘Tiburón’ reconoció que el capo del equipo Arkea Samsic ha ido elevando su nivel. De hecho, el corredor italiano intentó seguir el paso del boyacense, pero no pudo frente al imponente pedaleo de su rival. “Cuando me di cuenta de que no iba a poder irme, preferí permanecer cerca a Nairo Quintana. Él está experimentando un pico de condición excepcional, muy difícil para todos superarlo hoy”, declaró el corredor del equipo norteamericano Trek Sagafredo.

A pesar de ello, Níbali quedó satisfecho con el desempeño que tuvo en la carrera. “Personalmente, estoy contento con esta París-Niza. Yendo más allá del resultado, estaba contento con el equipo. Me uní a un nuevo grupo y todo funcionó muy bien. Ha habido mucha unidad de propósito. Un sincero agradecimiento a todos”, dijo.

“Hoy me enfrenté a una larga escalada en la carrera”, agregó. “Probé estar bien y el deseo de atacar no se echa de menos. Gracias también al equipo por el apoyo que me brindaron. Hicimos un buen trabajo, aunque desafortunadamente los oponentes no tenían exactamente la idea de dejarme ir, como hicieron con Benoot”, agregó.