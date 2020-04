Nicolás Roche ganó la tercera etapa del Tour de Suiza virtual

El ciclista irlandés Nicolás Roche del Team Sunweb ganó este viernes 24 de abril la tercera etapa del Tour de Suiza virtual (Digital Swiss 5) al finalizar con un tiempo de una hora, 12 minutos y 11 segundos. El segundo lugar lo ocupó el ruso Ilnur Zakarin del CCC Team a un minuto y 10 segundos, mientras que la tercera casilla del podio fue para el estadounidense Larry Warbasse del AG2R La Mondiale al 1:17 del vencedor.

La fracción comprendió un recorrido de de 33 kilómetros con inicio en Fiesch y final en el histórico alto del Nufenenpass.

Le puede interesar: Yimmi Chará reveló que estuvo cerca de regresar a Junior para el 2020

Miss today's #DigitalSwiss5🇨🇭 action? Don't worry!😁



Catch up with the highlights thanks to @VelonCC and watch @nicholasroche and the guys smash it.👊🏻🤩 #KeepChallenging pic.twitter.com/WuV5UrRP47