"No corras más": leyenda del ciclismo no se anda con rodeos y le manda un consejo a Nairo

En enero de 2023, Nairo Quintana anunció formalmente que su deseo es seguir compitiendo en el ciclismo mundial. Sin embargo, la sanción que tiene vigente por su presunto uso de tramadol complica su panorama para llegar a un nuevo equipo.

El boyacense se mantiene entrenando en Europa con tal de mantener su ritmo de competencia, pero poco a poco pasan los días y todavía no logra concretar su llegada a una nueva formación tras su salida del Arkea Samsic.

En medio de esta situación, hay voces que se manifiestan en torno al caso Quintana. Una de ellas es la de Javier Minguez, el exciclista español considera que su sanción "es una injusticia", mismas palabras con las se refirió al caso de 'Superman' López, pero a la vez dio unas declaraciones a modo de consejo para el oriundo de Cómbita.

"No me parece justo lo de (Nairo) Quintana con algo que usa todo el mundo. No me parece que la UCI haga justicia en esos casos. Nairo ya ha hecho todo en el ciclismo, no tiene que correr y ganarse la vida", expresó en entrevista para Ciclismo en Grande.

Para el también exentrenador de la Selección Española de Ciclismo de Ruta, hay dos razones por las que un equipo del World Tour no podría incorporar a Nairo: la primera es por su precio y la segunda es por el veto que la UCI tiene sobre él, por lo que lo mejor sería abandonar la competencia de élite.

"Si yo fuera amigo de Nairo le diría 'No corras más'. Ya ha ganado todo y, sin embargo, le ponen una mancha en su traje inmaculado y por eso le van a ensuciar toda la vida", precisó.

A pesar de tener 33 años de edad, Nairo Quintana quiere demostrar que aún está en condiciones para seguir peleando al máximo nivel en el ciclismo mundial.

