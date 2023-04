"No digo que no vaya a lograrlo, pero...": Egan se cansa de las comparaciones con Pogacar

Egan Bernal se alista para lo que será la continuidad dela temporada en las carreras World Tour. El ciclista colombiano ha manifestado su intención de llegar en un gran nivel para competir en las grandes vueltas del calendario.

Para el corredor de Zipaquirá, su momento de pelear por el top de las principales carreras aún sigue vigente. Bernal manifestó que solo espera sentirse en su momento físico de plenitud para volver al máximo nivel. Sin embargo, le restó importancia a las comparaciones con otros ciclistas.

El pedalista del Ineos estuvo en diálogo la revista 'Rouleur' y manifestó sus sensaciones respecto a las constantes preguntas que le hacen en torno a su nivel y el de Tadej Pogacar o Primoz Roglic.

“Si no lo vives, no lo entenderás. No digo que no vaya a lograrlo, pero la gente sigue preguntando cuándo volveré a estar en mi mejor nivel, cuándo veremos a Egan contra Pogačar o Roglič, etc. Me gustaría, pero si no sucede, está bien. Ya he ganado la carrera por la vida”, fueron las plabras iniciales de Egan.

Sobre su nivel de exigencia, el corredor manifestó: "Sería muy triste para mí no exigirme al máximo en este momento (...) Me comparo conmigo mismo, tratando de llevar mi cuerpo al límite todos los días. Incluso si me dejan caer en el primer kilómetro, trato de terminar la subida lo más rápido que puedo y miro mis números y los comparo con los de hace un mes, hace dos meses".

Finalmente, Egan añadió: “Si eso significa ser 30º en el Tour, estaría contento con eso, como si fuera segundo, primero o lo que sea. Sin un problema de espalda o rodilla que me impida dar el 100%”.

Por ahora, el corredor espera llegar en su mejor nivel a la disputa del Tour de Francia. Todo indica que el zipaquireño será una de las cartas del Ineos en la ronda gala.