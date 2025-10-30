Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 11:18
Tour Colombia 2026 fue cancelado: Fedeciclismo confirmó los motivos
La carrera que reúne talento nacional e internacional de élite pasará una nueva temporada sin ser disputada,
El Tour Colombia 2026 no se llevará a cabo. La realización de la carrera, que es una de las más destacadas del calendario nacional, afronta un grave problema de cara a la disputa para la siguiente temporada. Así lo han confirmado autoridades de máximo nivel en la Federación Colombiana de Ciclismo.
Lea también: Movistar definió el futuro de Nairo Quintana, ¿se va o se queda?
Según la versión oficial de la entidad que se encarga de organizar el calendario del ciclismo nacional, la reconocida carrera de categoría 2.1 en el World Tour no podrá disputarse. Un escenario complejo, especialmente para la proyección de los talentos del ciclismo cafetero de cara al futuro.
En otras noticias
Egan se destapó: contrato con INEOS y opinión por el presupuesto del deporte
Después de varios meses de incertidumbre, Rubén Galeano, presidente de la Fedeciclismo y su equipo de trabajo, confirmaron la noticia que no esperaban anunciar. La dirección reveló que una de las competencias más destacadas del World Tour no tendrá lugar debido a un problema con el presupuesto.
Por medio de un comunicado detallado, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que a la fecha no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige.
Según lo confirmado en el documento presentado, los gatos para la realización de la carrera rondan los 10.000 millones de pesos y a la fecha solo existen en recurso algo más que cuatro mil millones de pesos. Aunque la federación intentó acercarse a entes privados para poder completar por medio de alianzas y patrocinios el recurso restante, no fue posible.
Fedeciclismo lamentó que el Tour Colombia no se realice porque representa un impacto económico y turístico significativo para el país. Según las cifras, el impacto representa al rededor de los 40.000 millones de pesos en los departamentos sede, y una audiencia televisiva superior a los 20 millones de espectadores a través de transmisiones nacionales e internacionales.
La dirigencia remarcó que el deseo y los ánimos de hacer la carrera están, pero sin el apoyo gubernamental y privado es complicado. A partir de ahora mantendrán las gestiones para fortalecer las alianzas institucionales para proyectar al Tour Colombia como un evento estable en el calendario internacional de la UCI.
📢 Comunicado Oficial | Federación Colombiana de Ciclismo 🇨🇴— Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) October 30, 2025
El Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026 https://t.co/PEjmBDN8NX pic.twitter.com/OOOVycZ2fP
Así mismo, se remarcó que la idea es conseguir los presupuestos completos para la realización del Tour Colombia 2027. Sin embargo, se está buscando el apoyo de la empresa privada como alternativa para poder cumplir con el objetivo.
Le puede interesar: 'Descalabro' en el World Tour: equipo protagonista desaparecerá
Por ahora, la Federación buscará fortalecer sus demás carreras para seguir proyectando el talento juvenil. Sin embargo, la reducción del recurso público para el deporte representan un golpe clave para el ciclismo nacional.
Fuente
Antena 2