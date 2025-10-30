Tour Colombia 2026 fue cancelado: Fedeciclismo confirmó los motivos

Después de varios meses de incertidumbre, Rubén Galeano, presidente de la Fedeciclismo y su equipo de trabajo, confirmaron la noticia que no esperaban anunciar. La dirección reveló que una de las competencias más destacadas del World Tour no tendrá lugar debido a un problema con el presupuesto.

Por medio de un comunicado detallado, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que a la fecha no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige.

Según lo confirmado en el documento presentado, los gatos para la realización de la carrera rondan los 10.000 millones de pesos y a la fecha solo existen en recurso algo más que cuatro mil millones de pesos. Aunque la federación intentó acercarse a entes privados para poder completar por medio de alianzas y patrocinios el recurso restante, no fue posible.

Fedeciclismo lamentó que el Tour Colombia no se realice porque representa un impacto económico y turístico significativo para el país. Según las cifras, el impacto representa al rededor de los 40.000 millones de pesos en los departamentos sede, y una audiencia televisiva superior a los 20 millones de espectadores a través de transmisiones nacionales e internacionales.

La dirigencia remarcó que el deseo y los ánimos de hacer la carrera están, pero sin el apoyo gubernamental y privado es complicado. A partir de ahora mantendrán las gestiones para fortalecer las alianzas institucionales para proyectar al Tour Colombia como un evento estable en el calendario internacional de la UCI.