"No me disgusta": Nairo y la posibilidad de volver al Movistar al término del 2022

Todo está listo para que el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana comience la temporada 2022 con la escuadra francesa Arkéa--Samsic disputando la séptima edición del Tour de la Provence a partir del 10 de febrero.

Sin embargo, hace unas semanas, el boyacense dejó en duda su continuidad en Arkéa y abrió la puerta a un posible regreso al conjunto español Movistar en declaraciones a la revista 'VOLATA'.

Quintana indicó que su relación con Eusebio Unzué fue buena y en su despedida no hubo problemas. Además, señaló que dejó gratos recuerdos.

"En su momento nos estrechamos la mano con Eusebio Unzué, finalizamos bien con buena relación y no se sabe. No me disgusta, con muchos de ellos tengo buena relación y tenemos muy buenos recuerdos. Hemos vivido cosas bonitas y es de pensar todo. Estoy concentrado en terminar temporada, en hacerlo bien y seguir siendo feliz en la bicicleta. Luego, si es un sitio y otro o es el mismo pensar qué es lo mejor y poder hacer un contrato donde tenga la tranquilidad de hacerlos bien".

Por otro lado, Nairo explicó que su vínculo con el Arkéa finaliza en diciembre del 2022, pero también dejó claro que está agradecido por el respaldo recibido.

"El proyecto del Arkéa-Samsic va muy bien, sigue creciendo, tiene muy buenas propuestas. La verdad, que, de momento, no pienso nada más que hacer una buena temporada y no sé si seguiré. Estoy agradecido con toda la familia de Arkéa. Todos me dieron un buen recibimiento, me han apoyado en diferentes momentos difíciles para todos y es un equipo que me han valorado. Aún no sé, durante la temporada veremos qué es lo mejor para mí".