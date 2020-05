"No nací en cuna de oro, tengo una meta por cumplir": Mariana Pajón

La doble medalista de oro en unos Juegos Olímpicos, Mariana Pajón, dio una entrevista para Olympic Chanel en donde reveló algunos aspectos de su vida personal y deportiva como máxima referente de Colombia de la disciplina del BMX.

Pajón se describió como una mujer alegre, feliz, pero al mismo tiempo inmadura y consentida que comete errores, pero todo los días se levanta para ser mejor persona.

“Cuando me quito el caso, soy muy alegre, muy feliz, soy una persona soñadora, responsable, con dedicación, con un corazón gigante que comete errores, que quiere ser mejor persona y que todos los días se levanta para ser mejor que ayer”, señaló.

Por otro lado, señaló que cuando se dispone a la competencia se pone "la armadura y voy a la guerra".

"Cuando me pongo el casco me pongo mi armadura y voy a la guerra, soy una guerreas, no descanso hasta llegar a los que quiero llegar. Por más que duela, la felicidad completa es cuando doy el 100 por 100", indicó.

Con respecto al inicio de su carrera, Mariana afirmó que fue una niña que entró en un deporte donde no habían niñas, por eso y a pesar de sufrir algún tipo de discriminación en donde le cerraron varias puertas, su determinación fue importante para darle la oportunidad a otras mujeres.

“Soy una niña que entró en un deporte en el que no había niñas, era la única mujer en mi categoría. Abrí el camino para que muchas otras soñarán con ser bicicrosistas, pero a mí me cerraron las puertas, le decían a mis papás que una niña no tenía por qué estar haciendo eso. Pero fue una motivación más para ellos, decir ella realmente tiene un sueño, creemos y sabemos que ella puede llegar muy lejos y vamos a formar una persona de bien”, manifestó.

En cuanto a sus victorias, Pajón aseveró que cuando le ponen las medallas, ese triunfo significa mucho y lleva un peso importante, por todo lo que fue su recorrido para llegar a la gloria.

"La gente ve cuando te ponen la medallas, pero esa medalla pesa mucho por todo lo que viví. Yo no nací con una estrella, ni tampoco en una cuna de oro, yo fui por ella”, dijo.

Finalmente, la ganadora de dos medallas de oro en unos Juegos Olímpicos recordó que tiene muchas más lesiones y fracturas que títulos en campeonatos del mundo, pero de igual forma sabe que tiene una meta por cumplir para ser mejor y por eso tomó la decisión de seguir haciendo lo que le gusta.

“He sufrido muchas caídas. Mi deporte extremo, también es un deporte de contacto en el que de verdad me he fracturado muchísimo, tengo más facturas que campeonatos del mundo, eso sí estoy segura. Algo que me guste más que ganar, es ese sentimiento antes de salir, esa adrenalina al corazón. A mí el saber que tengo una meta que cumplir todos los días para ser mejor, eso es lo que realmente me llena y por eso tomé la decisión de seguir haciendo lo que me gusta y seguir representando a Colombia”, puntualizó.