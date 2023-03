“No quiero pelear”: Nairo confirmó que le salió otro problema si quiere encontrar nuevo equipo

El presente de Nairo Quintana en el ciclismo internacional no es el mejor. El corredor colombiano no ha logrado llegar a un acuerdo para unirse a una de las escuadras que pelearán por las grandes vueltas del 2023. Todo indica que tras la sanción impuesta por el uso de Tramadol durante el Tour de Francia en 2022, su futuro parece bastante complicado.

Sin embargo, pese a la situación compleja que vive el pedalista cafetero, una nueva luz de esperanza podría aparecer en su camino con las últimas revelaciones hechas desde suelo europeo.

Quintana hizo referencia al diálogo que mantiene con varios equipos para llegar a un acuerdo. El pedalista cafetero contó que hay algunas dificultades para cerrar su arribo a una nueva escuadra, pero que las opciones están abiertas.

En diálogo con 'ESPN', Nairo hizo una referencia inicial sobre su reflexión tras la sanción impuesta por la UCI: “No he hecho trampa, tengo mi cabeza en alto. Estuvimos en los nacionales, quería ganar, es la realidad. Estoy en un buen nivel, seguimos hacia adelante, con la esperanza de tener un dorsal para carreras importantes y el día que se logre será una gran victoria, no solo para Nairo sino para Latinoamericana y Colombia”.

Para el boyacense, su nivel en la carretera le permite ilusionarse con un regreso a la elite: “sigo con la convicción de que se puede y esta convicción me la ratifican los números en los entrenamientos”.

Sobre la posibilidad de llegar a un equipo del primer nivel, el colombiano reveló las dificultades al respecto: “He estado hablando con diferentes personas, teniendo diferentes charlas y en este momento cualquier equipo pueda contratarme sin ningún problema. Tenemos que creer que algunos ya están completos y eso dificulta muchísimo todo”.

El ciclista apuntó que su situación legal está clara y que no tiene ánimos para pelear al respecto: “Se presentaron los problemas del Tour, se agrandaron, se puso en dificultad y luego se llena uno de rabia. Pero finalmente he pasado ciclos de ciclos y no quiero ni pelear, ni discutir, ni señalar, porque ha pasado como ha pasado. En este momento lo que quiero es mostrar lo bonito, lo que Nairo ha hecho en su carrera deportiva. Ponernos a litigar más, no vale la pena. Ahora es centrarnos en entrenar fuerte, estar en buen nivel y que podamos estar corriendo pronto”.

Por ahora, se espera que en las próximas semanas el pedalista boyacense logre cerrar un acuerdo para definir su futuro. Quintana lleva varios meses sin correr en la élite y desde Europa la afición extraña al colombiano.