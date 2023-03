"No soy Superman, pero quiero inspirar gente": Egan reivindica su misión en el ciclismo colombiano

Egan Bernal no ha tenido el mejor regreso a las competencias del ciclismo internacional. El corredor que sufrió un grave accidente al inicio de la temporada 2022 ha entrado en competencia nuevamente, pero sin el ritmo esperado.

Ahora, con la temporada 2023 en marcha, todo apunta a que el ciclista colombiano necesita sumar tiempo para completar su recuperación. El pedalista zipaquireño no ha logrado regresar a su máximo nivel. Más allá de su participación en la Vuelta a San Juan, sus expectativas están lejos de lo realizado.

Tras un inicio de año complicado por el tema de las lesiones, Bernal reconoció que está preparado para los retos de la temporada. El colombiano manifestó su intención de volver a estar en la élite del ciclismo.

“Les digo algo? Estos últimos días en Colombia han sido una Chimba!! Después de otra vez no poder montar 3 semanas por una caída tonta en Argentina, iniciamos un proceso de entrenamiento en el que ha habido altibajos, pero siempre con la mentalidad de volver a mi mejor versión", dijo el cundinamarqués en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "Saben por qué? Porque he tenido la ayuda de mucha gente, (mi familia, mi equipo, amigos, doctores, fisios, etc). No soy SúperMan, pero quiero inspirar gente. Quiero estar en mi mejor versión y quiero que me acompañen en este proceso".

El ciclista reveló su deseo de competir en el máximo nivel y obtener grandes resultados como fue anteriormente. Sin embargo, Bernal manifestó que su mayor apuesta pasa por dejar un legado.

Por ahora, se espera que el colombiano pueda regresar a su mejor nivel cuanto antes y logré ser parte de la formación del Ineos en las principales carreras del calendario.