Nómina de la Selección Colombia para el Campeonato Nacional de Ruta

La temporada del ciclismo internacional ya arrancó con el Tour Down Under en Australia y la Vuelta al Táchira en Venezuela. En Colombia hay gran expectativa, teniendo en cuenta el regreso del Tour Colombia 2.1, el cual vuelve al calendario luego de tres años en los que no se realizó.

Sin embargo, la primera gran competencia en el país será el Campeonato Nacional de Ruta, que se desarrollará desde el 25 al 28 de enero y contará con la participación de importantes figuras de este deporte como Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, entre otros.

Lea también: Cambios en el recorrido de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2024

A pocos días para el inicio de la prueba, el periodista Héctor Urrego dio a conocer la nómina que presentará la Selección Colombia.

El equipo nacional, dirigido por Carlos Mario Jaramillo, tendrá como referentes a Daniel Felipe Martínez y Sergio Andrés Higuita, quienes hacen parte del Bora-Hansgrohe.

Otro corredor de categoría World Tour que estará en el Campeonato Nacional será Jesús David Peña, que integra el plantel del Team Jayco AlUla.

Le puede interesar: Hacen oficial la sede y fechas de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2024

La nómina de la Selección Colombia la completarán Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo y Germán Darío Gómez, quienes disputarán la temporada 2024 con el equipo italiano Team Polti Kometa.

Selección Colombia para el Campeonato Nacional de Ruta

Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe)

Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe)

Germán Darío Gómez (Team Polti Kometa)

Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo (Team Polti Kometa)

Jesús David Peña (Team Jayco AlUla)