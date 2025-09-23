Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano; campeón panamericano dio positivo

Un nuevo caso de dopaje mancha al ciclismo colombiano, después de que la Federación Colombiana de Ciclismo actualizara su lista de sanciones vigentes y suspensiones provisionales

En el documento fue reportado Francisco Jaramillo Camacho luego de que se le encontrara en su organismo esteroides anabólicos androgénicos en dos muestras tomadas por la Unión Ciclista Internacional.

Según el informe, a Jaramillo Camacho se le tomaron dos muestra, la primera fuera de competencia el 11 de agosto de 2025 y la segunda en actividad el 12 de agosto de 2025, mientras hacía parte de la Selección Colombia en los Juegos Panamericanos Junior.