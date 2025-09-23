Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 20:27
Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano; campeón panamericano dio positivo
El ciclista fue sancionado de manera provisional.
Un nuevo caso de dopaje mancha al ciclismo colombiano, después de que la Federación Colombiana de Ciclismo actualizara su lista de sanciones vigentes y suspensiones provisionales
En el documento fue reportado Francisco Jaramillo Camacho luego de que se le encontrara en su organismo esteroides anabólicos androgénicos en dos muestras tomadas por la Unión Ciclista Internacional.
Según el informe, a Jaramillo Camacho se le tomaron dos muestra, la primera fuera de competencia el 11 de agosto de 2025 y la segunda en actividad el 12 de agosto de 2025, mientras hacía parte de la Selección Colombia en los Juegos Panamericanos Junior.
Francisco Jaramillo se puede defender
Francisco Jaramillo Camacho, quien ganó la medalla de oro en la prueba de la velocidad por equipos en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, podrá acudir a los organismos correspondientes para tratar de demostrar su inocencia.
Actualmente, el pedalista está sancionado de manera provisional, hasta que la Unión Ciclista Internacional tome la decisión final con su caso.
En su palmarés, Francisco Jaramillo tiene como uno de los grandes logros la medalla de plata conseguida en 2024 en la modalidad del Keirin en el Campeonato Mundial Juvenil de pista disputado en Tel Aviv, Israel.
Fuente
Antena 2