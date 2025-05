Nuevo parte médico de Mikel Landa tras caída en el Giro de Italia

Landa agradeció el apoyo

Luego de dejar Albania, Mikel Landa manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido y los mensajes de aliento.

"Quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo y el cariño que he recibido. También quiero agradecer a los médicos, tanto en el lugar del accidente como en el hospital de Tirana, y a todo el personal de Soudal Quick-Step que me ha cuidado y me ha ayudado a volver a casa. Será una larga recuperación, pero el apoyo que me han brindado me fortalecerá en mi camino", dijo.