Objetivo, Tour de Francia: Richard Carapaz advierte a Egan Bernal en el Ineos

El ciclista Richard Carapaz fue recibido este viernes con honores por el Gobierno de Ecuador por su oro olímpico y ha adelantado que su objetivo para el próximo año es competir por el título del Tour de Francia, sin descartar otra gran vuelta.

"Todavía no sé qué gran vuelta voy a hacer. Mi objetivo es volver al Tour, es una carrera que me gusta muchísimo, que la he vivido desde dentro y desde fuera. Es un objetivo", manifestó en una rueda de prensa en el Coliseo del Ministerio del Deporte a su regreso a Quito después de participar en el Tour, los Juegos Olímpicos y la Vuelta a España.

Puede ver: Egan y el divertido mensaje tras acabar la Vuelta: "Se acabaron las vacaciones"

Pendiente de saber oficialmente cuál será el trazado de la competición francesa, reconoció que conoce "un poco el recorrido".

"Va a tener mucha montaña, eso nos favorece", manifestó.

Con todo, quiso ser cauto y dijo esperar también a conocer cuál será el trazado de la Vuelta y el Giro de 2022 antes de anunciar cualquier decisión.

Admitió que le gustaría medir fuerzas para intentar el próximo año "hacer dos vueltas grandes y siempre pensando en ganar".

La temporada que acaba de finalizar ha sido una de las más fructíferas para 'la Locomotora del Carchi', como tercero en el podio del Tour de Francia detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, y con la medalla olímpica de oro de ruta en Tokio.

Carapaz, una de las caras visibles del Ineos, reconoció que el equipo británico le respalda "al ciento por ciento".

Dijo que siempre ha intentado "estar en el podio de una gran vuelta", y que espera conocer el calendario de cada gran competición para trazarse su propio plan.

Junto a Jhonatan Narváez Carapaz fue reconocido hoy por el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, en un evento que precedió a otro encuentro con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El campeón del Giro de 2019 contó una anécdota que vivió junto a Narváez antes de su triunfo olímpico, cuando ambos fueron a reconocer la ruta e intuyó en ese momento que la medalla era posible.

"Estábamos reconociendo parte de la ruta, íbamos hablando y hacía un poco de calor y me acuerdo que le dije: 'tenemos una medalla'. Le digo, sí tenemos aquí una medalla, y le voy a decir al director", relató.

Consideró la participación en los juegos como "muy inteligente" por dos motivos: por "saber esperar el momento preciso" para atacar.

Lea también: Egan Bernal entró al top 5 del ranking UCI tras la Vuelta a España

Y por el apoyo de su colega. "Tuve un buen compañero de escapada que fue parte de este gran éxito".

El avión en el que retornó Carapaz a Ecuador el jueves fue recibido en el aeropuerto de Quito con un arco de agua en homenaje por la medalla de oro de Tokio.

La 'Locomotora del Carchi' regresó a su país tras una ausencia de meses, y a semanas de participar en la Vuelta a España, que abandonó en la decimocuarta etapa.

El laureado ciclista ecuatoriano, que tanto se ha quejado de las autoridades deportivas de su país, será objeto de homenajes tanto en Quito como en su provincia natal, Carchi, donde el sábado será recibido por todo lo alto.