"Odio las guerras y polémicas": Nairo da más detalles de su salida del Movistar

A pesar de cambiarse a un equipo de segundo nivel de la UCI, Nairo Quintana sigue siendo uno de los ciclistas más respetados en el plano internacional y continúa como objetivo de los medios deportivos, donde todavía se debate su salida del Movistar, que dio un revolcón al pelotón World Tour y a la propia escuadra ibérica.

En diálogo con el programa ‘La Montonera’ de Eurosport, Nairo se refirió al cambio de ambiente en el cambio de Movistar a Arkea Samsic: ''Van pasando los años y necesitaba ya un cambio de aires sin polémicas ni guerras que es lo que más odio. He encontrado un sitio en el que me encuentro cómodo y donde quiero seguir creciendo. Hago lo que me gusta y solo quiero disfrutar del ciclismo.”.

Asimismo, respondió a diferencias con sus compañeros en la escuadra ibérica que pudieron afectar su rendimiento en los últimos años: ''Si no estás a gusto en un lugar, es muy complicado seguir. Si se acaba el ‘feeling’ y la alegría significa que hay algo que cambiar. En Movistar siempre me trataron bien y viví muy buenos momentos, pero llegó el momento de dejar con dolor a mucha gente y emprender un nuevo camino”.

Por otro lado, Quintana habló sobre la cuarentena en Colombia: ''Lo he llevado de la mejor manera posible. Cada día entrenando en el simulador desde que gané en la París-Niza, y esperando que toda esta situación terminara y se pudiese estabilizar para poder volver a la carretera.''

Y cerró añorando que pronto haya vía libre de manera completa para salir a las carreteras de Colombia y preparar el Tour de Francia: ''Algunos hemos podido ya comenzar con el protocolo que hay que hacer para poder volver aún falta la aprobación de dos ministerios más que son necesarios para poder salir. El trámite está en proceso, pero estamos a la espera y ojalá a finales de esta semana ya podamos entrenar en la carretera”.