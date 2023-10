Ofertas imperdibles en la tienda de Rigo: hay descuentos en jerseys y pantalonetas de ciclismo

Rigoberto Urán no solamente dio a conocer recientemente que abrió ofertas laborales en sus negocios 'La finca de Rigo' y 'Go Rigo Go', sino que además ofrece descuentos importantes en esta tienda.

Pues el corredor de 36 años está ofreciendo descuentos imperdibles en su tienda de ciclismo; hay productos con el 20%, 40% y hasta el 50% menos, lo cual podría generar un buen ahorro para los interesados en adquirirlos.

Si bien en la tienda 'Go Rigo Go' hay cascos con descuento, los implementos que en realidad generarían un buen ahorro son los jerseys (camisetas) y pantalonetas.

En cuanto a las pantalonetas, hay de todas las tallas y de distintas líneas, y estos son los productos que más disponibilidad tienen; mientras que en cuanto a los jerseys, estos se agotan más rápido, pero también están a precio rebajado.

De hecho, así como hay maillots de diseños sencillos, hay otras que están inspiradas en ciclistas colombianos que han dejado huella en Europa: hay en honor a Lucho Herrera y Patrocinio Jiménez. Asimismo, hay camisetas manga larga y manga corta.

Además, la tienda Rigoberto Urán ofrece bicicletas ya armadas, repuestos, e incluso productos alimenticios para mejorar la experiencia al momento de practicar ciclismo y enriquecer los beneficios para la salud.

Recuerde que para adquirir los productos de la tienda 'Go Rigo Go' puede hacer clic aquí, y filtrar al costado izquierdo de la pantalla por descuento, talla, género y línea.