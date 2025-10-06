OFICIAL: Equipo anuncia cambio de nombre tras dura razón

El Israel-Premier Tech, fundado hace 11 años, dejará de llamarse así tal y como informó el equipo ciclista este lunes en un comunicado, en el que explicaron su intención de "alejarse de su actual identidad israelí".



"Con un compromiso inquebrantable con nuestros corredores, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen de la marca del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", apuntaron en el documento.

Hace once años se fundó el equipo Cycling Academy con la visión de fomentar el talento joven de países no tradicionales en el ciclismo, como Israel, proporcionando a los aspirantes a ciclistas una vía clara hacia el ciclismo profesional.