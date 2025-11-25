Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 11:21
Oficial: Fernando Gaviria tiene nuevo equipo
Gaviria continuará su carrera, después de terminar contrato con el Movistar Team.
El ciclista colombiano Fernando Gaviria fue confirmado este martes 25 de noviembre por su nuevo equipo para la temporada 2026. El velocista de 31 años hará parte del Caja Rural-Seguros RGA, escuadra de categoría UCI ProTeam.
"Uno de los velocistas más laureados del panorama mundial formará parte la próxima temporada del conjunto Caja Rural-Seguros RGA. El colombiano Fernando Gaviria llega a la formación española después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario", informó el Caja Rural-Seguros RGA.
Gaviria llega al Caja Rural-Seguros RGA, después de terminar su contrato con el Movistar Team en donde no pudo demostrar todo su potencial, ya que consiguió únicamente tres etapas (Vuelta San Juan, Tour de Romandía y Tour Colombia).
En su historial, el antioqueño también ha vestido los uniformes del Quick Step, UAE Team Emirates y Movistar Team.
"Toda una década formando parte de varios de los equipos WT más relevantes del pelotón con los que llegó a ganar dos etapas del Tour de Francia y cinco del Giro de Italia, donde además se enfundó una maglia ciclamino", agregó el nuevo equipo del antioqueño.
El reto de Fernando Gaviria en el Caja Rural-Seguros RGA
En el Caja Rural-Seguros RGA, el colombiano Fernando Gaviria tendrá como gran reto retomar su nivel en las etapas con final en sprint.
"Gaviria se convierte así en una pieza importante dentro de la formación verde, donde partirá con los galones de velocista junto al portugués Iúri Leitão. Juntos se encargarán de dar presencia al equipo en las numerosas llegadas masivas que salpican las diferentes pruebas que componen el calendario de Caja Rural-Seguros RGA, buscando sumar victorias a la par que conseguir el mayor número de puntos UCI posible, objetivo fundamental para mantenerse entre las escuadras con opciones para participar cada año en las grandes vueltas", se explicó en la presentación del ciclista.
