Oficial: Fernando Gaviria tiene nuevo equipo

El ciclista colombiano Fernando Gaviria fue confirmado este martes 25 de noviembre por su nuevo equipo para la temporada 2026. El velocista de 31 años hará parte del Caja Rural-Seguros RGA, escuadra de categoría UCI ProTeam.

"Uno de los velocistas más laureados del panorama mundial formará parte la próxima temporada del conjunto Caja Rural-Seguros RGA. El colombiano Fernando Gaviria llega a la formación española después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario", informó el Caja Rural-Seguros RGA.