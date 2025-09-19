Oficial: Movistar anunció su cuarto fichaje y sacudió al World Tour

El mercado de fichajes en el World Tour sigue generando 'sacudidas', y el Movistar Team continúa como uno de los grandes animadores de esta ventana. Este viernes 19 de septiembre, el equipo español confirmó oficialmente la llegada de Pavel Novák, quien firmó un contrato por tres temporadas (2026 - 2028).

A sus 20 años, Novák es considerado uno de los ciclistas más prometedores de Europa. Especialista en la montaña, el corredor checo ha impresionado en sus recientes actuaciones en la categoría sub-23, especialmente con su victoria en la etapa reina del Giro de Italia Next Gen, donde además terminó tercero en la general y segundo en la clasificación de la montaña.

¿Quién es Pavel Novák y por qué entusiasma su llegada al Movistar?

Nacido en República Checa, Pavel Novák ha sido descrito por varios medios especializados como un "escalador puro". Su estilo agresivo en la alta montaña, su capacidad de recuperación y su juventud lo convierten en una pieza valiosa para cualquier estructura World Tour con grandes planes a mediano plazo.

No son pocos quienes ya lo señalan como un posible sucesor natural de referentes como Nairo Quintana o Enric Mas, o como la competencia de Einer Rubio, dentro del propio Movistar.