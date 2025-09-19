Actualizado:
Oficial: Movistar anunció su cuarto fichaje y sacudió al World Tour
El equipo telefónico confirmó a un nuevo escalador, quien promete dar pelea en las 'grandes'.
El mercado de fichajes en el World Tour sigue generando 'sacudidas', y el Movistar Team continúa como uno de los grandes animadores de esta ventana. Este viernes 19 de septiembre, el equipo español confirmó oficialmente la llegada de Pavel Novák, quien firmó un contrato por tres temporadas (2026 - 2028).
A sus 20 años, Novák es considerado uno de los ciclistas más prometedores de Europa. Especialista en la montaña, el corredor checo ha impresionado en sus recientes actuaciones en la categoría sub-23, especialmente con su victoria en la etapa reina del Giro de Italia Next Gen, donde además terminó tercero en la general y segundo en la clasificación de la montaña.
¿Quién es Pavel Novák y por qué entusiasma su llegada al Movistar?
Nacido en República Checa, Pavel Novák ha sido descrito por varios medios especializados como un "escalador puro". Su estilo agresivo en la alta montaña, su capacidad de recuperación y su juventud lo convierten en una pieza valiosa para cualquier estructura World Tour con grandes planes a mediano plazo.
No son pocos quienes ya lo señalan como un posible sucesor natural de referentes como Nairo Quintana o Enric Mas, o como la competencia de Einer Rubio, dentro del propio Movistar.
Con la llegada de Novák, el equipo dirigido por Eusebio Unzué no solo suma talento, sino también proyección. El checo es un ciclista quien podría explotar en pruebas de una semana y, con algo de maduración, aspirar a pelear en las grandes vueltas.
A su llegada al Movistar Team, Pavel Novák afirmó: "Voy a poder crecer y aprender dentro de una estructura World Tour, rodeado de ciclistas experimentados, y estoy seguro de que me ayudará a desarrollarme y progresar como corredor".
Pero la historia no termina ahí. Pavel no llega solo. Su hermano menor, Filip Novák, también estaría cerca de sumarse al Movistar, aunque lo haría en el equipo de desarrollo. Aún no hay confirmación oficial.
Los cuatro refuerzos que ha anunciado Movistar para 2026
Con la oficialización de Pavel Novák, el Movistar Team ya suma cuatro fichajes confirmados para la temporada 2026. Antes habían sido anunciadas las llegadas de Raúl García Pierna, Roger Adrià y Juan Pedro López, en una clara señal de renovación y ambición por parte del equipo español.
Sin dudas, el fichaje de Novák es el que más expectativas genera por el potencial que insinúa. El Movistar Team vuelve a apostar fuerte por la montaña, y lo hace con un talento joven que podría hacer ruido en el World Tour.
💙 ¡🇨🇿 Bienvenido Pavel! 2⃣0⃣2⃣6⃣ - 2⃣0⃣2⃣8⃣— Movistar Team (@Movistar_Team) September 19, 2025
Movistar Team incorpora a Pavel Novák hasta 2028.
✍️ Noticia ampliada: https://t.co/97NjiTPgHk#RodamosJuntos I @movistar_es pic.twitter.com/gVlfwJZnm0
