Oficial: Movistar fichó a ciclista del Bora de Roglic y Dani Martínez
La intención del equipo español es volver a figurar en el World Tour durante la próxima temporada.
Inició la temporada de confirmación de fichajes para el 2026, año en el cual Movistar Team aspira a volver a ser uno de los animadores del circuito World Tour, razón por la que ya ha anunciado a dos incorporaciones, ambos de origen español.
En la mañana de este viernes 12 de septiembre se hizo oficial la llegada de Roger Adrià al Movistar Team, en un contrato que une a las partes por tres años (de 2026 a 2028). Así, cada vez toma más forma la plantilla del equipo Telefónico para el próximo curso.
¿Quién es Roger Adrià, nuevo ciclista del Movistar Team?
Adrià es un ciclista nacido en Barcelona (18 de abril de 1998), y a sus 27 años viene de ganar el bronce en los Campeonatos Nacionales de España en la modalidad de Ruta, además en esta temporada ganó una etapa de la Vuelta a Burgos.
El catalán procede del Red Bull Bora-Hansgrohe, equipo alemán que tiene en sus filas a Primoz Roglic y al colombiano Daniel Felipe Martínez; en esa escuadra militó desde 2024, y antes hizo parte del Kern Pharma (2020 a 2023).
A su llegada al Movistar, Adrià dejó ver mucha felicidad, en vista de que ser fichado por ese equipo "supone cumplir un sueño. Casi todos los ciclistas españoles desde jóvenes soñamos con correr en este equipo, siendo el conjunto con más historia del pelotón internacional", según comentó.
Además, el pedalista considera que fichar por el Movistar "es un paso importante en mi carrera. Siendo un equipo que encaja más con mi personalidad y mi cultura. Un conjunto donde encontrar un espacio donde brillar y aportar mis cualidades".
¿Cuántos fichajes ha hecho el Movistar Team para 2026?
De momento, Roger Adrià es el segundo fichaje del Movistar Team para la temporada 2026, pues recientemente había confirmado la incorporación de Raúl García Pierna. Se espera que en los próximos días se anuncien más llegadas al conjunto español.
