Oficial: Movistar fichó a ciclista del Bora de Roglic y Dani Martínez

Inició la temporada de confirmación de fichajes para el 2026, año en el cual Movistar Team aspira a volver a ser uno de los animadores del circuito World Tour, razón por la que ya ha anunciado a dos incorporaciones, ambos de origen español.

En la mañana de este viernes 12 de septiembre se hizo oficial la llegada de Roger Adrià al Movistar Team, en un contrato que une a las partes por tres años (de 2026 a 2028). Así, cada vez toma más forma la plantilla del equipo Telefónico para el próximo curso.

¿Quién es Roger Adrià, nuevo ciclista del Movistar Team?

Adrià es un ciclista nacido en Barcelona (18 de abril de 1998), y a sus 27 años viene de ganar el bronce en los Campeonatos Nacionales de España en la modalidad de Ruta, además en esta temporada ganó una etapa de la Vuelta a Burgos.

El catalán procede del Red Bull Bora-Hansgrohe, equipo alemán que tiene en sus filas a Primoz Roglic y al colombiano Daniel Felipe Martínez; en esa escuadra militó desde 2024, y antes hizo parte del Kern Pharma (2020 a 2023).