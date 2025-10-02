Actualizado:
Oficial: Movistar se quedó sin uno de sus ciclistas del Tour de Francia
El corredor ya fue anunciado por su nuevo equipo, con el que firmó por dos años.
El 'Ciclomercato' continúa agitándose, y uno de los equipos que más fichajes ha sumado es el Movistar Team, que le apuesta a volver a su raíces y por ende tendrá una plantilla con buena cuota de corredores españoles. Aun así, hay bajas que confirmar en el equipo de Eusebio Unzué.
El pasado 26 de septiembre se anunció la salida de William Barta del Movistar Team, pues luego de cuatro temporadas en el equipo español, se decantó por una oferta que posiblemente no es mayor en términos económicos pero sí le permitirá tener más protagonismo.
¿Dónde correrá William Barta?
El ciclista estadounidense de 29 años ya fue oficializado por el Tudor Pro Cycling Team, un equipo suizo que actualmente es catalogado, por ranking, como UCI ProTeam. La presentación indica que el vínculo firmado entre las dos partes es por dos años, hasta diciembre de 2027.
Para el equipo se trata de una incorporación de 'renombre', pues Barta viene de participar en grandes vueltas por cuatro años consecutivos, justamente el tiempo que cumplió en el Movistar Team. Además, en el último lapso, sumó dos victorias a su palmarés.
En 2023, Barta obtuvo la medalla de plata del Campeonato de Ciclismo de Estados Unidos en la modalidad de contrarreloj; en 2024 ganó una etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; y en 2025 corrió el Mundial de Ciclismo en Ruanda y acabó 24 en la 'crono'.
Ahora, se dice que el Movistar perdió a un ciclista del Tour de Francia porque Barta viene de correr la Grande Boucle con el cuadro Telefónico junto a Eric Mas y Einer Rubio; por ende, no era descabellado pensar en que podría repetir en 2026.
Declaraciones de Will Barta a su llegada al Tudor
Tras firmar contrato con el Tudor, Barta afirmo: "Cuando tuve la oportunidad de conocer al equipo y ver lo profesionales que son me impresionó al instante. La forma en que compiten juntos en cabeza es algo de lo que realmente quiero formar parte".
Además, Will Barta confesó sus objetivos con el Tudor: "Que el equipo confíe en mí es una gran fuente de motivación. Confío en que el entorno estable y de apoyo me ayudará a dar el siguiente paso en mi carrera. Mis objetivos son ganar etapas en carreras de una semana y etapas de montaña en grandes vueltas, apoyando siempre a nuestros líderes de equipo".
welcomes @will_barta 🇺🇸— Tudor Pro Cycling Team (@TudorProCycling) September 26, 2025
The 29-year-old American climber & time trialist joins the Team on a two-year deal🛡️
Read the news: https://t.co/mf5esprVwr pic.twitter.com/go1rl3Nifv
