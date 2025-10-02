Oficial: Movistar se quedó sin uno de sus ciclistas del Tour de Francia

El 'Ciclomercato' continúa agitándose, y uno de los equipos que más fichajes ha sumado es el Movistar Team, que le apuesta a volver a su raíces y por ende tendrá una plantilla con buena cuota de corredores españoles. Aun así, hay bajas que confirmar en el equipo de Eusebio Unzué.

Puede leer: Hay nuevo ranking UCI, y cinco colombianos subieron posiciones

El pasado 26 de septiembre se anunció la salida de William Barta del Movistar Team, pues luego de cuatro temporadas en el equipo español, se decantó por una oferta que posiblemente no es mayor en términos económicos pero sí le permitirá tener más protagonismo.

¿Dónde correrá William Barta?

El ciclista estadounidense de 29 años ya fue oficializado por el Tudor Pro Cycling Team, un equipo suizo que actualmente es catalogado, por ranking, como UCI ProTeam. La presentación indica que el vínculo firmado entre las dos partes es por dos años, hasta diciembre de 2027.

Para el equipo se trata de una incorporación de 'renombre', pues Barta viene de participar en grandes vueltas por cuatro años consecutivos, justamente el tiempo que cumplió en el Movistar Team. Además, en el último lapso, sumó dos victorias a su palmarés.