Las alarmas se dispararon en las últimas horas, tras conocerse que Nairo Quintana estaría próximo a anunciar su retiro del ciclismo profesional.

La falta de oportunidades en el World Tour y la negativa de correr en un equipo colombiano, harían que la decisión de dar un paso al costado se precipitara para este 2023.

Consultado sobre si sabe algo del anuncio que pueda hacer Nairo, el padre del pedalista de 32 años, fue contundente y sin ambigüedades.

"Desde hace mucho tiempo quiero que él se retire, ojalá se retire, para que deje de lado esas presiones que tiene encima", dijo don Luis Quintana, consultado por el diario El Tiempo.

Asimismo, señaló que no ha hablado con el campeón de la Vuelta a España 2016 en los días recientes y aseguró que no sabe qué tipo de anuncio habrá próximamente. "La verdad no hemos hablado recientemente de eso. Hace mucho tiempo comentamos el tema del retiro, pero últimamente no".

Luis Quintana, en todo caso, agregó que su hijo no es tratado como se merece, específicamente refiriéndose a Europa, luego de los logros alcanzados en la última década.

"Nairo le ha dado mucho al país, y en Europa no lo tratan como se lo merece, con todos los éxitos que le ha dado a Colombia".

Nairo Quintana, una vez terminó el pasado Tour de Francia, ha vivido un auténtico calvario, tras la descalificación que sufrió en la ronda gala.

Posteriormente, dejó las filas del Arkea y aseguró, en un momento dado, que pronto anunciaría la escuadra World Tour en la que iba a correr.

Sin embargo, pasaron las semanas y no hubo noticias oficiales. La gota que colmó la paciencia fue la negativa del equipo Corratec, formación de la segunda división, de contar con él en sus filas, tanto por presupuesto como por las presiones que tendría si fichaba a un ciclista sancionado por el uso de Tramadol.