Organizadores de la Vuelta a Cataluña no ven peligrar la carrera por coronavirus

El presidente de la Volta Ciclista a Catalunya (Cataluña), Rubén Peris, se mostró confiado en que la carrera se disputará con normalidad entre el 23 y el 29 de marzo, y aseguró que no han recibido aviso alguno de las autoridades sanitarias ante los posibles efectos del coronavirus.



En la presentación de los maillots del centenario de la prueba, el máximo responsable de la tercera carrera por etapas más longeva del circuito admitió que, en el eventual caso de que se suspendiera la prueba, no se podría posponer porque el calendario UCI World Tour “continúa”.

"La posición de la Volta con respecto al coronavirus es que se están realizando todas la competiciones de forma normal. Estamos trabajando de la misma manera, como si no hubiera coronavirus. No hemos recibido aviso ni de la conselleria de Salut de la Generalitat, ni del ministerio de Sanidad del Gobierno. Ningún equipo nos ha preguntado al respecto", apuntó.



En este sentido, Peris insistió en que la organización trabaja para que la carrera se dispute con total normalidad y que no cuentan con ningún "plan b" en el caso de que se decidiera suspender la carrera porque “el calendario continúa”.



“En ningún momento estamos pensando en que no se vaya a celebrar la Volta, estamos convencidos de que se celebrará”, insistió. Y añadió: "Creo que la carrera la podremos hacer sin ningún problema. Es una opinión personal, no es científica. Si están diciendo que se disputará la Strade Bianche este fin de semana, a nosotros nos faltan tres semanas y mi idea e ilusión es que se va a disputar".

Estas declaraciones de Rubén Peris se producen pocos días después de la suspensión del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que se disputaba desde el pasado día 23 de febrero y debía terminar el sábado 29, por el positivo de coronavirus de mecánicos del equipo UAE.