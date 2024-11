Óscar Sevilla ganó la primera etapa de la Vuelta al Ecuador; así va la general

El hispano-colombiano Óscar Sevilla, del Team Medellín, se adjudicó este lunes la primera etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador y quedó como líder de la clasificación general.

Sevilla recorrió los 157,5 kilómetros de la primera etapa, entre las localidades de Calacalí y La Concordia, en 3 horas, 17 minutos y 36 segundos.

A cuatro segundos llegó el ecuatoriano Brayan Obando, del Team local Movistar; y en el tercer puesto, a 10 segundos, el colombiano Nicolás Paredes, del equipo cafetero Hino One La Red Suzuki.

El premio de montaña de este lunes quedó en manos de Segundo Navarrete, del equipo ecuatoriano GIANT Toscana. El primer portador de la camiseta de líder de las metas volantes es Esteban David Villarreal, del equipo ecuatoriano C$S Technology.

El joven ciclista más destacado de la primera etapa fue el ecuatoriano Joffre Imbaquingo, del equipo GIANT Toscana y como el ciclista más combativo quedó Byron Guamá, del equipo local Movistar Best PC.

En la etapa se registró una caída masiva y como consecuencia de ello se reportó el abandono de dos ciclistas: José Sarmiento, del Team Banco Guayaquil, y Cristian Montenegro, del Team Sin Fronteras JN, que fueron los más afectados del percance.

Clasificación general de la Vuelta al Ecuador tras la etapa 1

1. Óscar Sevilla - Team Medellín, 3:17:36

2. Bryan Raúl Obando - Best PC, a 4"

3. César Nicolás Paredes - Hino-One-La red-Suzuki, a 10"

4. Richard Huera - Best PC, a 19"

5. Byron Guamá - Best PC, a 19"

La segunda etapa arrancará este martes en Santo Domingo de los Tsáchilas y concluirá en el estadio 'Rafael Vera Yépez', de Babahoyo, la capital de la provincia de Los Ríos, con un recorrido de 188,6 kilómetros.