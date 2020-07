Pálida respuesta del nuevo líder de Movistar cuando le preguntaron por Nairo y Landa

Este martes regresó oficialmente el ciclismo de ruta en medio de la pandemia del covid-19 con el desarrollo de la Vuelta a Burgos en sueño español tradicional carrera donde acudieron grandes pedalistas en su preparación hacia el Tour de Francia. También volvieron las polémicas y los recuerdos del pasado.

Es el caso del Movistar Team, equipo español que tuvo a Nairo Quintana en sus filas el año pasado, pero que abandonó la escuadra tras unas recordadas polémicas diferencias con el ibérico Míkel Landa, quien también se fue. Ahora, el presente del elenco telefónico es Enric Mas y en diálogo con el Diario As respondió sobre sus colegas.

Le preguntaron por Nairo y Landa en el Movistar, a modo de comparación con lo que hoy se vive en el equipo de Unzué y señaló: “Yo no he visto que ellos hablen mal del Movistar y no tengo ni idea de si ocurrió algo porque yo no estaba en el equipo, ni voy a opinar de otros corredores”; y añadió: “sólo sé que yo estoy encantado de estar aquí, y que valoro mucho el poder estar en una formación de casa después de varias temporadas en otra cultura. Por ahora estoy conociendo el equipo, a mis compañeros… y tengo que decir que, de momento, todo va superbién”.

También se refirió al regreso de las bielas después de varios meses de confinamiento: “Después de tanto tiempo sin competir, muy contento y me he sentido bien. Pero llevo sólo un par de días, con una subida como la del Alto del Castillo de la primera jornada en la que en realidad lo que se requería era minuto y medio de esfuerzo intenso, por lo que tampoco puedo saber mi nivel real. Pero en los entrenamientos previos todo ha ido muy bien”.

Y cerró respondiendo sobre lo que se siente hacer parte de la generación de Egan Bernal, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar: “¡Es que yo no he hecho esa lista y no sé si figuro en ella o no! Es algo en lo que no pienso. Es verdad que ahora hay corredores que explotan mucho más jóvenes y quizá antes eso era más raro. Pero creo que es algo bueno”.