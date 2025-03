París-Niza EN VIVO HOY - etapa 6, viernes 14 de marzo

⏱ Les coureurs ont parcouru 46,2 kilomètres durant la 2ème heure, soit une moyenne de 47,2 km/h depuis le départ de l'étape.



⏱ The riders covered 46.2km during the 2nd hour. The average speed after two hours in the stage was 47.2 kph.#ParisNice pic.twitter.com/XNY9uOAmeb