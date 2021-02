Parte médico de Álvaro Hodeg tras caída en la Clásica de Almería

El equipo belga Deceuninck Quick-Step confirmó este lunes 15 de febrero que el ciclista colombiano de 24 años Álvaro José Hodeg no sufrió fracturas y sí múltiples abrasiones y una herida en su mano izquierda después de haberse caído a falta de 20 kilómetros para la línea de meta de la Clásica de Almería que ganó el italiano Giacomo Nizzolo.

Hodeg, quien abrió su temporada 2021, al igual que Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano, se fue al piso junto a Iván Cortina (Movistar) y Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), por lo que no pudo disputar el embalaje final de la prueba.

El ciclista monteriano seguirá siendo evaluado por el equipo médico del Deceuninck Quick-Step durante los próximos días.

El italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) se quedó con la victoria, mientras que el segundo puesto fue para Florian Senechal (Deceuninck-QuickStep) y tercero terminó Martin Laas (Bora).

El mejor colombiano fue Fernando Gaviria en el puesto 17 y Juan Sebastián Molano finalizó 45.

#ClasicaAlmeria ended in a bunch sprint where @flosenech became the first Frenchman in 17 years to podium at the race.

More about this and @alvaro_hodeg's condition following his crash, here: https://t.co/Bt6T9JZiXw

Photo: @GettySport pic.twitter.com/1K2klgjsw6