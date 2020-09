Parte médico de Sergio Higuita ilusiona a Colombia para el Mundial de Ruta

La lamentable noticia en el Tour de Francia, más allá del resultado deportivo de Egan Bernal y Nairo Quintana, fue la doble caída de Sergio Higuita, quien tuvo que abandonar la competencia tras los fuertes golpes que recibió. El ciclista salió en llanto de la carretera y se creyó lo peor porque extraoficialmente se habló de posibles fracturas en una de sus manos.

Sin embargo, la escuadra del Education First pudo confirmar el parte médico del pedalista y, afortunadamente, no tiene ninguna fractura, así que en los próximos días esperará recuperarse en su tema físico para poder estar en el equipo de Colombia en el Mundial de Ciclismo en Ruta en Imola Italia.

Higuita, que fue cuarto el año pasado en el Campeonato de la UCI en la categoría Sub-23, es una de las cartas fuertes de la Selección Colombia para pelear una medalla en la prueba que se desarrollará el próximo 27 de septiembre.

Entretanto, una de las reacciones de Higuita luego de caerse en el Tour, fue esta: "Me volví a parar porque quería seguir luchando así llegara de último, quería llegar a París", resaltó el colombiano. "Me dio rabia la mala suerte que me tocó hoy", puntualizó.