Paula Patiño salió del Movistar y fue anunciada por su nuevo equipo

La ciclista colombiana Paula Patiño fue confirmada este martes 11 de noviembre como nueva integrante del LABORAL Kutxa-Euskadi, equipo español que busca consolidarse como uno de los protagonistas del pelotón femenino internacional en 2026.

La antioqueña de 28 años, nacida en La Ceja, llega procedente del Movistar Team Femenino, conjunto con el que compitió durante siete temporadas, entre 2019 y 2025, consolidándose como una de las corredoras más destacadas del ciclismo colombiano en Europa.

En su presentación, Patiño expresó su entusiasmo por este nuevo reto: “Fichar por el LABORAL Kutxa-Euskadi supone una gran motivación y una gran oportunidad para seguir creciendo y compitiendo al más alto nivel. Es un equipo con mucha ambición, que tiene mucha proyección, y esto me motiva”.

El traspaso marca una nueva etapa en la carrera de la colombiana, quien en 2025 obtuvo dos medallas de bronce en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj individual.