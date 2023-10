Peter Sagan le dice adiós al World Tour: así le fue en su última carrera

El eslovaco Peter Sagan, del equipo TotalEnergies, disputó este domingo su última prueba de ciclismo en carretera y lo hizo con un noveno lugar en el 52 Tour de la Vendée, disputado sobre 207,1 kilómetros entre las localidades francesas de Mouilleron-Saint-Germain y La Roche-sur-Yon.



Peto Sagan llegó al tramo final con opciones de victoria, pero no pudo imponer su golpe de pedal y tuvo que conformarse con la novena plaza, en el grupo que acabó a cinco segundos del quinteto de cabeza que se jugó una victoria que acabó en manos del francés Arnaud Démare.



El velocista francés, que logró su primer triunfo con el equipo Arkéa-Samsic, al que se incorporó en agosto procedente del Groupama-FDJ, batió en el esfuerzo final a sus compatriotas Paul Penhoët (Groupama-FDJ) y Sandy Dujardin (TotalEnergies).

Vea también: Roglic cocina la llegada a su nuevo equipo: ganará seis millones de euros por año



Con 33 años, Sagan se despide del ciclismo en carretera tras una larga trayectoria que contempla hasta 121 victorias. Fue tres veces seguidas campeón del mundo de fondo en carretera (2015, 2016 y 2017), atesora 12 triunfos de etapa en el Tour de Francia y 4 en la Vuelta a España, entre otros logros.



Peter Sagan se centrará ahora en preparar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la modalidad de ciclismo de montaña.



El eslovaco ya anunció su decisión de no competir en pruebas del World Tour una vez que finalice la temporada 2023, y que se iba a centrar en correr en la modalidad de ciclismo de montaña pensando en París 2024.



"Siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en el ciclismo de montaña, porque comencé mi carrera en esta especialidad. Me gusta mucho esta decisión para terminar mi carrera porque estoy haciendo algo que realmente disfruto", dijo Sagan a finales de enero de este año.

Le puede interesar: Aldemar Reyes fue magistral y ganó por segunda vez el Clásico RCN Banco Agrario



"Nunca fue mi sueño correr hasta los 40 años. Creo que ahora es el momento. Y si voy a poder terminar mi carrera en París en los Juegos Olímpicos, eso será algo bueno para mí", agregó entonces.



Sagan participó en la prueba de ciclismo de montaña en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero admitió que su decisión de correr en París 2024 es "por disfrutar".

Otras noticias

Corredor paisa termina su primera maratón después de una fractura de cadera