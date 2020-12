Peter Sagan reveló por qué el Giro de Italia es más "divertido" que el Tour de Francia

El 2020 fue un año de varios problemas logísticos y deportivos en el ciclismo de ruta internacional por cuenta de las diversas medidas de restricción a causa de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, se pudo desarrollar gran parte del calendario World Tour y con atención especial en las ‘tres grandes’.

Peter Sagan fue protagonista tanto en el Tour de Francia como en el Giro de Italia, aunque no tuvo los resultados esperados. Sin embargo, el experimentado corredor hizo un balance de la temporada y confesó por qué para él es más divertido correr el Giro de Italia que el Tour de Francia, aunque la ronda gala es considerada como más importante.

“Este año ha sido una temporada muy extraña, pero estoy feliz de volver -después de muchos segundos puestos- a levantar los brazos al cielo. Estoy satisfecho con lo que logré hacer, no me arrepiento”, señaló el eslovaco en diálogo con ‘Tutto Bici’.

Sobre la presencia en el Giro de Italia por primera vez en su historia, comentó: “Ha sido una carrera muy buena. En mi opinión, en una temporada normal, y no atípica como esta, hubiera sido aún más bonita. En comparación con el Tour de Francia, donde ciertamente hay mucha más tensión, el Giro de Italia es más divertido”.

“Hacer dos grandes vueltas tan cerca una de la otra, y en un año como este, fue realmente duro. En una temporada normal, quién sabe… Recogí segundos puestos, como ya comenté, y no veía la hora de volver a ganar. Ganar es como una liberación: fue una sensación maravillosa, no se necesitan muchas palabras, fue un momento muy esperado y finalmente el trabajo dio sus frutos y me sentí satisfecho”, agregó Sagan, al tiempo que confesó su deseo de ganar Milan San Remo en 2021 y confirmando su presencia en los Juegos Olímpicos con Eslovaquia.