Poderosa nómina del INEOS para acompañar a Egan Bernal en el Tour de l'Ain

El Team INEOS dio a conocer la poderosa nómina que acompañará al colombiano Egan Arley Bernal en la edición 32 del Tour de l'Ain que se desarrollará del 7 al 9 de agosto y que servirá de preparación para el Tour de Francia.

La escuadra británica eligió un conjunto de corredores con buenas características para la montaña y que además se perfilaría para ser el que esté en el 'Grande Boucle'.

El costarricense Adrey Amador, el español Jonathan Castroviejo y los británicos Chris Froome, Geraint Thomas y Tao Geoghegan Hart serán los encargados de disputar la competencia.

The @tourdelain is our next step on the road to #TDF2020. Meet our lineup for the shortened three-day stage race that begins on Friday 👊 @Andrey_Amador @Eganbernal @jcastroviejo @chrisfroome @taogeoghegan @GeraintThomas86 pic.twitter.com/J9wkrWlrcE